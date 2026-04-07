Addio a Matteo Croce, architetto e maestro di stile
di Redazione
Stroncato da un attacco cardiaco a 49 anni, era molto amato nel suo ambiente per la personalità solare, raffinata ed estrosa
Il mondo dell’architettura piange la scomparsa di Matteo Croce, venuto a mancare all’età di 49 anni. Professionista molto stimato in città, era cofondatore dello studio M2architettura, che guidava insieme alla socia Marta Scapolan. È stato colpito da un improvviso arresto cardiaco all’alba di lunedì 6 aprile 2026, nella sua abitazione.
Chi lo conosceva lo ricorda come una persona solare, raffinata ed estrosa. Il suo stile, sia nel lavoro che nella vita quotidiana, era inconfondibile: eleganza e creatività si univano a una naturale capacità di anticipare le tendenze. «Era sempre un passo avanti – raccontano gli amici – un vero precursore, capace di unire gusto, simpatia e originalità».
Grande appassionato della convivialità, amava cucinare e curare ogni dettaglio della tavola, trasformando ogni occasione in un momento speciale. Più di tutto, però, amava vivere intensamente, circondandosi di bellezza e frequentando luoghi che rispecchiassero il suo spirito.
Lascia la madre Rosanna e il suo cane Birilla. I funerali si terranno mercoledì 8 aprile alle ore 11 presso la chiesa dei Santi Vittore e Carlo, in via Balbi.
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