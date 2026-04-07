Fashion Festival a Serravalle: domenica 12 aprile una giornata di shopping, sconti e divertimento per tutta la famiglia
di R.S.
Per l’occasione, il centro prolunga l’orario di apertura dalle 9 alle 20, offrendo ai visitatori un’esperienza completa che va oltre lo shopping tradizionale
Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping: il Fashion Festival. Domenica 12 aprile il Serravalle Designer Outlet si trasforma in una vera e propria destinazione di festa, con una giornata ricca di sconti, promozioni e intrattenimento per tutte le età. L’evento si svolge in contemporanea anche negli altri centri McArthurGlen di Castel Romano, La Reggia e Noventa di Piave.
Per l’occasione, il centro prolunga l’orario di apertura dalle 9 alle 20, offrendo ai visitatori un’esperienza completa che va oltre lo shopping tradizionale.
Protagonisti della giornata saranno gli sconti straordinari, con riduzioni fino al -70% sul prezzo outlet su una vasta selezione di articoli della collezione primavera-estate. Sarà possibile trovare capi iconici e accessori firmati dai brand più amati, tra cui Michael Kors, Carhartt WIP, Tommy Hilfiger, Nike, Levi’s, Diesel, Adidas, Pandora e The North Face, insieme a molte altre offerte speciali pensate per rendere l’esperienza ancora più conveniente.
Per chi desidera organizzare al meglio la visita, è disponibile online la lista completa dei prodotti in promozione sul sito ufficiale del centro.
Ma il Fashion Festival non è solo shopping. Durante tutta la giornata, le vie del Serravalle Designer Outlet si animeranno con performance dal vivo, attività di intrattenimento, trucca bimbi, trampolieri e giochi, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa per grandi e piccoli.
Per un giorno soltanto, Serravalle si trasformerà in un luogo vivace e sorprendente, dove moda e divertimento si incontrano per regalare un’esperienza unica e indimenticabile.
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