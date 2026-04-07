Genova, al via "Parliamone, mamma e papà": ciclo di incontri di sostegno per neogenitori

Il Centro per le Famiglie del Comune di Genova promuove un nuovo ciclo di incontri dedicati ai neogenitori intitolato "Parliamone, mamme e papà" con l'intento di offrire uno spazio accogliente di ascolto, confronto e sostegno nei primi mesi di vita dei bambini.

L'iniziativa nasce dalla volontà di accompagnare le famiglie nel delicato periodo del post-parto e si inserisce nel percorso "Da zero a mille", avviato lo scorso 5 marzo. Gli incontri mirano a favorire la condivisione delle esperienze, il sostegno reciproco tra neogenitori e l'accesso a informazioni utili sui temi della genitorialità, in un ambiente accogliente per adulti e bambini. Gli incontri si terranno ogni secondo giovedì del mese - con eccezione delle festività - a partire dal 9 aprile, con orario 10-12, presso il Centro per le famiglie di Palazzo Tursi.

Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 010 557 4949. Durante gli appuntamenti, i genitori potranno confrontarsi con educatori professionali, in un contesto protetto che valorizza il dialogo e la dimensione comunitaria del crescere insieme.



Con questo ciclo di incontri il Centro per le Famiglie rinnova il proprio impegno nel promuovere il benessere familiare e nel sostenere i genitori in una fase fondamentale dello sviluppo dei bambini e della vita di comunità. "Sostenere i genitori nei primi mesi di vita dei loro bambini significa investire nel benessere dell'intera comunità - ha detto l'assessora al Welfare Cristina Lodi -. Con "Parliamone, mamme e papà" vogliamo offrire ai neogenitori uno spazio di dialogo autentico, dove sentirsi ascoltati e accompagnati. Il Centro per le Famiglie rappresenta un presidio fondamentale di supporto e vicinanza: questi momenti confermano il nostro impegno nel promuovere servizi che rafforzano le relazioni familiari e prevengono situazioni di isolamento".

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