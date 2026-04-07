Via Corsica, iniziate le verifiche per decidere l'intervento alle tubature

Continuano le verifiche in via Corsica dopo la voragine che si è aperta nel manto stradale la mattina di Pasquetta. Sotto la lente una tubatura delle acque nere. Ancora da valutare i tempi in cui inizieranno gli scavi e quelli che consentiranno il ripristino della viabilità. Ai microfoni di Telenord è intervenuto l'assessore del municipio I Centro Est Alberto Cattaneo.

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