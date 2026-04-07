Spezia contestato dagli ultras: dieci poliziotti feriti durante gli scontri al centro sportivo

Dieci poliziotti sono rimasti feriti lunedì sera durante gli scontri avvenuti al centro sportivo "Bruno Ferdeghini", dove alcuni ultras dello Spezia hanno contestato la squadra dopo la sconfitta contro la Carrarese, che ha relegato i liguri all’ultimo posto della Serie B.

Secondo quanto riferito dalla Questura, una cinquantina di tifosi si è radunata fuori dall’impianto per attendere l’arrivo del pullman della squadra. All’arrivo dei calciatori e dei dirigenti nel parcheggio del centro sportivo, sono iniziati lanci di fumogeni e sassi, accompagnati da cori di contestazione contro la dirigenza.

Gli agenti della Polizia, intervenuti per proteggere i tesserati, sono stati coinvolti in minuti di violenze che hanno causato il ferimento di dieci poliziotti. Il più grave ha riportato la frattura di una clavicola, con un referto di trenta giorni. Gli ultras si sono poi dispersi, mentre la Questura ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

In settimana è prevista una riunione del Gos per valutare le misure da adottare in vista di Spezia-Mantova, in programma domenica 12 aprile alle 17.15, incontro delicato in chiave salvezza e sotto il profilo dell’ordine pubblico, alla luce degli episodi della notte scorsa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.