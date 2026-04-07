Sampierdarena, il fusto abbandonato da due anni: attesa la rimozione entro il 29 maggio

Sampierdarena torna al centro dell’attenzione con il problema del degrado urbano, in particolare in via Sampierdarena, parallela a lungomare Canepa, dove è previsto lo sviluppo del nuovo parco lineare.

Nonostante i recenti interventi di riqualificazione, la situazione attuale appare critica. I marciapiedi, rifatti da poco, risultano infatti macchiati da sostanze liquide fuoriuscite da un fusto abbandonato, presente nella zona da circa due anni. Il contenuto del bidone è ancora sconosciuto e, nel tempo, ha contribuito a sporcare in modo evidente la pavimentazione.

Accanto al fusto si sono accumulati anche rifiuti ingombranti, tra cui vecchi televisori e altri materiali, peggiorando ulteriormente il decoro dell’area. La zona destinata al conferimento dei rifiuti presenta inoltre tracce diffuse di liquidi, probabilmente oli, che si estendono lungo il marciapiede nuovo.

I residenti segnalano da tempo la situazione, sottolineando anche i possibili rischi igienici: il passaggio continuo di pedoni, bambini e animali domestici comporta infatti il trasporto di queste sostanze sconosciute all’interno delle abitazioni.

Nella stessa area sono state individuate aperture che favorirebbero la presenza di topi, mentre alcuni edifici mostrano segni di degrado strutturale con cornicioni apparentemente pericolanti. Viene anche segnalata la presenza di veicoli abbandonati che perdono olio, contribuendo a deteriorare ulteriormente il suolo pubblico.

Dopo numerose segnalazioni, anche tramite il sito del Comune, è arrivata una risposta da parte di AMIU: il fusto è attualmente oggetto di analisi e la sua rimozione è prevista molto probabilmente entro il 29 maggio. Una tempistica che però non soddisfa i cittadini intervenuti che chiedono un intervento più rapido, a tutela della sicurezza e del decoro urbano.

I residenti ribadiscono la necessità di maggiore manutenzione e controlli più frequenti, evidenziando come, a fronte di una tassa rifiuti elevata, il servizio non risulti adeguato. L’auspicio è che, insieme ai progetti di riqualificazione, si intervenga con decisione anche sulla gestione quotidiana del territorio.

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