Buona Pasquetta da Genova, turisti, mercati e gite in battello

Buona Pasquetta da Genova, dove la giornata di festa si è aperta con 15 gradi e un sole che, dopo qualche nuvola mattutina, ha scaldato il Porto Antico e le principali piazze della città. In diretta televisiva su Tele 9, il racconto di una città viva e affollata: famiglie, bambini e turisti hanno riempito ogni angolo, trasformando la giornata in un grande evento all’aperto.

Protagonista il Mercato Europeo di piazza Caricamento, giunto al suo ultimo giorno, con stand da tutta Italia: dalle specialità toscane alla carne di chianina, fino ai dolci tipici pugliesi. I commercianti, arrivati da diverse regioni, registrano un afflusso importante, complice anche l’arrivo delle navi da crociera.

Grande movimento anche al Porto Antico, con lunghe code per l’Acquario e per le escursioni in barca. I tour nel porto e le gite verso Portofino, insieme all’avvistamento di delfini e cetacei, attirano visitatori italiani e stranieri, regalando un’esperienza tra natura e cultura.

La festa prosegue in piazza De Ferrari, dove il Mercato di Pasqua offre prodotti artigianali, gastronomia e specialità regionali come la fontina valdostana. Con musei aperti e tante iniziative, Genova si conferma una meta ideale per trascorrere la Pasquetta tra tradizione, gusto e bellezza.

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