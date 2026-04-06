Pasquetta, traffico e incidenti: code in A7 verso Milano e in A10 verso la A26

GENOVA - Traffico intenso e un incidente sulle autostrade del nodo genovese sono stati evidenziati nella giornata del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con i primi rientri dalle vacanze.

In A7 sono stati segnalati oltre 4 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone per lavori e 1 km di coda tra Ronco Scrivia e Busalla per un incidente. In A12 coda tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 per traffico intenso.

In A10, sempre per traffico intenso, coda tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 e tra Arenzano e il bivio con l'A26. Sempre in A10 traffico rallentato tra il bivio della complanare di Savona e l'A26 provenendo da Ventimiglia verso Torino.

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