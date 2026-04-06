Arenzano, Pasquetta a misura di turista, sindaco Silvestrini: "Tra mare, colline e ciclopedonale proposte per tutti i gusti"

Bilancio positivo per la Pasquetta a Arenzano, che si conferma meta apprezzata da turisti e visitatori in cerca di una giornata all’insegna del relax e della natura. Malgrado il tempo non ottimale, il litorale e le aree verdi della cittadina sono stati presi d’assalto da famiglie, escursionisti e gruppi di amici.





Soddisfatto il sindaco Francesco Silvestrini, che ha sottolineato come il territorio sappia offrire soluzioni adatte a tutti. “Arenzano è una destinazione capace di rispondere a esigenze diverse – ha dichiarato – grazie alla combinazione tra mare, colline e percorsi ciclopedonali che permettono di vivere il territorio in modo sostenibile e accessibile”.





Particolarmente apprezzata la passeggiata lungo la costa e la ciclopedonale, scelta da molti per trascorrere qualche ora all’aria aperta, così come i sentieri collinari che offrono scorci panoramici e itinerari immersi nel verde.





La giornata ha confermato la vocazione turistica di Arenzano, sempre più orientata a un’offerta diversificata e attenta alla qualità dell’esperienza, capace di valorizzare le bellezze naturali e di accogliere un pubblico eterogeneo durante tutto l’arco della stagione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.