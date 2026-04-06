Recco, sagra delle focaccette a Megli, sindaco Gandolfo: "Una tradizione che cresce e si rinnova"

Grande partecipazione e clima di festa a Recco per la tradizionale sagra delle focaccette nella frazione di Megli, un appuntamento molto atteso che ogni anno richiama residenti e visitatori. L’evento, dedicato a una delle specialità più amate del territorio, ha confermato il suo forte legame con la comunità locale e la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio.

A sottolinearlo è il sindaco Carlo Gandolfo, che ha evidenziato come la manifestazione rappresenti “una tradizione che cresce e si rinnova”, mantenendo vive le radici culturali del territorio ma sapendo anche evolversi nel tempo. La sagra, infatti, non è solo un momento gastronomico, ma anche un’occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Le focaccette, preparate secondo la tradizione e servite calde, sono state ancora una volta protagoniste assolute, accompagnate da iniziative collaterali che hanno animato la giornata tra musica, socialità e momenti dedicati alle famiglie.

L’evento si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti del calendario locale, capace di unire gusto, identità e promozione del territorio, rafforzando il legame tra passato e futuro.

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