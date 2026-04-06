Camogli, Pasqua e Pasquetta a gonfie vele, sindaco Anelli: “Ottimo test in vista della stagione estiva”

Il sindaco di Camogli Giovanni Anelli, intervenuto ai microfoni di Telenord, traccia un bilancio positivo del weekend pasquale appena trascorso. “Abbiamo avuto molti turisti, in linea con le aspettative – ha dichiarato – ed è stato un buon banco di prova in vista della primavera inoltrata e della stagione estiva”.

La cittadina del Golfo Paradiso si conferma quindi una delle mete più apprezzate del territorio, capace di attrarre visitatori non solo per il suo centro storico affacciato sul mare, ma anche come punto di partenza strategico per escursioni e attività all’aria aperta. Camogli, infatti, rappresenta un vero e proprio “campo base” per chi desidera esplorare i dintorni, tra sentieri panoramici e luoghi iconici del Levante ligure.

Tra le destinazioni più frequentate ci sono San Rocco, Punta Chiappa e il Monte di Portofino, mete che continuano a richiamare escursionisti e amanti della natura.

Un segnale incoraggiante, dunque, per l’avvio della stagione turistica, con l’amministrazione comunale già proiettata verso i prossimi mesi, quando si attende un ulteriore aumento delle presenze.

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