Liguria-IIT, accordo strategico per progetti europei e innovazione a Bruxelles

Regione Liguria e Istituto Italiano di Tecnologia rafforzano la collaborazione in Europa. La Giunta ha approvato una convenzione per sviluppare progetti comuni a Bruxelles, con l’obiettivo di attrarre opportunità e risorse europee.

Accordo – L’intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile, punta a creare sinergie tra istituzioni e ricerca per generare valore aggiunto sul territorio ligure. Le attività si svolgeranno anche attraverso l’ufficio regionale di Bruxelles, centro strategico per il dialogo con l’Unione Europea.

Collaborazione – Si tratta del secondo accordo di questo tipo dopo quello siglato con l’Università di Genova nel 2025. La strategia regionale mira a costruire una rete stabile con enti di ricerca di livello internazionale presenti sul territorio.

Obiettivi – Tra i principali ambiti di intervento figurano la transizione ecologica e digitale, lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. Particolare attenzione sarà dedicata anche a settori strategici come le scienze della vita e la tutela ambientale.

Struttura – Nell’ambito della convenzione verrà istituito un Comitato di coordinamento tecnico congiunto, con il compito di pianificare e monitorare le attività comuni. L’obiettivo è rendere più efficace la partecipazione a bandi e programmi europei.

Europa – L’iniziativa punta anche a rafforzare la presenza della Liguria nelle dinamiche comunitarie, favorendo nuove opportunità per il territorio e contribuendo alla formazione di competenze legate alla progettazione europea.

Prospettive – La collaborazione con IIT rappresenta un passo ulteriore verso un sistema regionale più integrato tra ricerca, istituzioni e innovazione, con ricadute attese sullo sviluppo economico e tecnologico.

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