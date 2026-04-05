Vobbia, nuovi servizi e sentieri riqualificati: inaugurati gli interventi del PSR

Giornata importante per il territorio di Vobbia, dove nel pomeriggio di aprile 2026 sono stati inaugurati diversi interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi alla comunità. A presenziare all’iniziativa l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.

Grazie a un investimento complessivo di 74.200 euro provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR), sono state realizzate opere di rilievo sotto il profilo turistico, infrastrutturale e sociale. Tra queste, la ristrutturazione dei nuovi spazi di smart working, intitolati alla memoria di Claudio Pagano, figura storica per la comunità locale.

“Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come le risorse del PSR possano trasformarsi in opportunità reali per i territori – ha dichiarato Piana –. Siamo intervenuti sulla rete sentieristica e abbiamo investito in servizi innovativi come gli spazi per il lavoro da remoto, con l’obiettivo di rendere il borgo sempre più attrattivo”.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato l’adeguamento e il ripristino di tre tratti di sentiero non ancora inclusi nella rete escursionistica ligure, con la creazione di aree di sosta attrezzate per biker, dotate di ricariche per e-bike, stazioni di riparazione e rastrelliere. È stato inoltre recuperato il collegamento verso la frazione di Costa Clavarezza, precedentemente compromesso da una frana, e realizzato uno spazio dedicato al lavoro e allo studio da remoto nei locali dell’ex scuola del capoluogo.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio, che punta a mettere in rete percorsi esistenti e itinerari di rilievo come la Via del Sale e l’Alta Via dei Monti Liguri, oltre alle infrastrutture previste dal Parco naturale regionale dell'Antola, tra cui il parcheggio e l’illuminazione del Castello della Pietra.

“Per un piccolo comune come Vobbia – ha aggiunto Piana – questo rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità, potenziare l’offerta turistica e introdurre servizi innovativi, contribuendo anche a contrastare lo spopolamento delle aree interne”.

Soddisfazione espressa anche dal sindaco Simone Franceschi, che ha sottolineato il valore del lavoro condiviso: “È un momento significativo per la nostra comunità. Restituiamo ai cittadini uno spazio recuperato e riqualificato, dedicato a una persona che si è sempre impegnata per il territorio. Le aree interne vanno non solo tutelate, ma anche valorizzate con interventi concreti come questo”.

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