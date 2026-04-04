Villaggio di Pasqua a Tursi: giochi, spettacoli e sorrisi per centinaia di bambini
di Anna Li Vigni
Cioccolata, trampolieri vestiti da farfalle e un simpatico coniglio hanno reso l’atmosfera ancora più magica
Un’esplosione di entusiasmo e allegria ha animato il villaggio di Pasqua a Tursi dedicato ai più piccoli, con centinaia di bambini coinvolti in attività ludiche e creative. Tra giochi a tema pasquale, cacce al tesoro e laboratori artistici, l’energia non è mancata.
Simona, una delle animatrici presenti, racconta di bambini “animatissimi e supercarichi”, pronti a scoprire ogni attività proposta. Dalla caccia alle uova alla ricerca del coniglio, fino ai giochi da tavolo e ai momenti creativi per decorare oggetti personalizzati, ogni angolo è stato pensato per stimolare fantasia e divertimento.
Non sono mancati spettacoli e sorprese: trampolieri vestiti da farfalle e un simpatico coniglio hanno reso l’atmosfera ancora più magica. Tra cioccolata, risate e tanta voglia di stare insieme, la festa si è trasformata in un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.
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