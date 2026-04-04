Attualità

La sorpresa in onda su Benvenuti in Liguria: quelli che vogliono la funivia, ma a Bardineto

di Gilberto Volpara

La rivelazione nell'ultima puntata

2265 - ASEF

 

Nell'ultima puntata di Benvenuti in Liguria, in onda su Telenord il mercoledì sera dalle 20.30, l'originale affondo di alcuni taglialegna di Bardineto: "Noi non siamo come i genovesi, la funivia è un nostro sogno. Immaginiamo un collegamento dal porto di Loano per portare qui i turisti della costa". 

 

Ecco il video. 

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benvenuti in liguria bardineto

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