La sorpresa in onda su Benvenuti in Liguria: quelli che vogliono la funivia, ma a Bardineto
di Gilberto Volpara
La rivelazione nell'ultima puntata
Nell'ultima puntata di Benvenuti in Liguria, in onda su Telenord il mercoledì sera dalle 20.30, l'originale affondo di alcuni taglialegna di Bardineto: "Noi non siamo come i genovesi, la funivia è un nostro sogno. Immaginiamo un collegamento dal porto di Loano per portare qui i turisti della costa".
Ecco il video.
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