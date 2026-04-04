La proposta del Cucinosofo: "Detassiamo il pranzo di mezzogiorno, salviamo i paesi"
di Gilberto Volpara
All'interno di Benvenuti in Liguria
L'idea del Cucinosofo Sergio Rossi: solo così si possono salvare gli ultimi presidi dell'entroterra che forniscono un servizio a chi lavora nei paesi dell'interno. La proposta a Benvenuti in Liguria...
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Tags:benvenuti in liguria pranzo
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