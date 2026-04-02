Riqualificazione urbana, al via il restauro di Palazzo Sant’Antonio ad Arenzano: investimento da 520mila euro per la storica biblioteca civica

Sono ufficialmente iniziati ad Arenzano i lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Sant’Antonio, storica sede della biblioteca civica comunale. All’avvio del cantiere hanno partecipato l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e il sindaco Francesco Silvestrini.

L’intervento, dal valore complessivo di 520mila euro, è sostenuto in larga parte dalla Regione Liguria con un finanziamento di 350mila euro. Si tratta di un progetto strategico per la tutela e la valorizzazione di uno degli edifici pubblici più rilevanti del centro cittadino.

“Con questo investimento puntiamo a migliorare la qualità del patrimonio pubblico e a rafforzare il ruolo culturale degli spazi urbani – ha dichiarato l’assessore Marco Scajola –. La Regione continua a supportare i Comuni con interventi concreti di rigenerazione urbana: dal 2021, nella sola provincia di Genova, sono stati finanziati 38 progetti per un totale di 8 milioni di euro”.

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il rifacimento della copertura e il restauro delle facciate, con interventi mirati alla conservazione dell’edificio e al miglioramento della sua funzionalità. Il progetto include anche il rifacimento del terrazzo e la sostituzione degli infissi, con l’obiettivo di aumentare sicurezza, efficienza energetica e durabilità della struttura.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale. “Ringraziamo Regione Liguria e l’assessore Scajola per il contributo determinante – hanno commentato il sindaco Francesco Silvestrini e l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Rossi –. Il restauro di Palazzo Sant’Antonio rappresenta un tassello importante nel più ampio progetto di riqualificazione del fronte mare, che comprende anche il completo rifacimento di corso Matteotti”.

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