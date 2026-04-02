Centro storico, la parola ai commercianti. La ricetta per combattere il degrado

Continua a tenere banco il tema centro storico. Telenord ha affrontato l'argomento raccogliendo le opinioni di commercianti e di chi vive la zona quotidianamente, riscontrando unità di intenti e spirito di squadra. I presupposti per cercare una risposta comune al degrado, alla desertificazione e alla microcriminalità appare condivisa, e ciò potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per provare a far tornare i vicoli una realtà più decorosa. Tra coloro che hanno preso la parola ai microfoni di Telenord, Manuela Facco (Civ Ripa Maris), Alberto Scotto (Civ Loggia Banchi), Andrea Piccardo (Associazione Ama), Pier Consigliere (commerciante).

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