Pasqua, il video di auguri dell'arcivescovo Tasca: "La Pasqua ci rivela che la morte non ha l'ultima parola"

In un videomessaggio rivolto a tutti, l'arcivescovo di Genova padre Marco Tasca celebra la Santa Pasqua come un momento di speranza e di riflessione per credenti e persone di buona volontà:

“La Santa Pasqua ci ricorda una cosa fondamentale: la morte, la sofferenza, il dolore non hanno l’ultima parola”, sottolinea, invitando a guardare oltre le difficoltà e le tragedie del mondo. Tasca richiama alla realtà drammatica della guerra e spinge a pregare “per tutti gli operatori di pace, a qualsiasi titolo portano avanti la pace”, ma anche per coloro che seminano sofferenza, affinché i loro cuori siano toccati dalla possibilità di cambiare.

Il vescovo evidenzia l’importanza di vivere la quotidianità come portatori di pace: “Siamo chiamati a essere costruttori di pace in ogni realtà quotidiana della nostra vita, nel lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni, parlando un linguaggio che non parla mai di morte, ma soltanto di pace”.

Conclude con un augurio universale: “Che sia davvero una Pasqua all’insegna del Signore, che ci aiuti a essere testimoni della bellezza della speranza, a tutti voi, alle vostre famiglie e a chi sta soffrendo e affrontando difficoltà. Santa Pasqua”.