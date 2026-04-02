Spotorno, i balneari: "Proponiamo 40% di spiagge libere senza distruggere nove stabilimenti"
di Luca Pandimiglio
L’idea è quella di creare spazi liberi più piccoli ma diffusi, tra i 20 e i 70 metri, favorendo una fruizione più equilibrata e una gestione condivisa con gli stabilimenti vicini
Tags:spotorno
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