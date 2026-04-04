La nuova puntata di Benvenuti in Liguria da Portovenere dove sventola la bandiera di Genova

Innumerevoli le curiosità nella nuova puntata di Benvenuti in Liguria che andrà in onda mercoledì 8 aprile dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.

La bellezza del posto, le ricette della tradizione, la tomba dell'alpinista Walter Bonatti, ma anche le originalità di uliveti straordinari al pari della sorpresa nel conoscere la torre del borgo oggi sede per ospitalità d'alto livello: "Non più di due famiglie in contemporanea".

E' questo parte del menù di una puntata con immagini straordinarie firmate da Massimo Fornasier, la competenza del Cucinosofo Sergio Rossi e un itinerario per nulla banale in un territorio legatissimo a San Giorgio e alla Repubblica di Genova.

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