San Lorenzo al Mare, ex stazione FS pronta a rinascere come ciclo-hotel

Prosegue il percorso di riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per il cicloturismo. Nella giornata del 4 aprile 2026, l’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola ha effettuato un sopralluogo al cantiere, accompagnato dal sindaco Enzo Mazzarese. Presente anche il sindaco di Pietrabruna, Massimo Rosso.

L’intervento, finanziato attraverso un investimento privato, prevede la trasformazione dell’ex approdo ferroviario in un moderno bike hotel, direttamente collegato alla pista ciclopedonale costiera. Il progetto è portato avanti dall’azienda Dm Fiori, tramite la società Bici Station, impegnata nella realizzazione della nuova struttura ricettiva.

“Potenziare le stazioni ferroviarie attive e restituire nuova vita a quelle dismesse rappresenta da anni una priorità per l’amministrazione regionale e per gli enti locali”, ha dichiarato l’assessore Scajola. “A Santo Stefano al Mare abbiamo recentemente inaugurato la nuova sede comunale nell’ex stazione, mentre a San Lorenzo sorgerà una struttura che arricchirà ulteriormente la pista ciclopedonale. Proprio qui è stato realizzato, grazie al programma regionale di rigenerazione urbana, il tratto di collegamento tra Imperia e San Lorenzo al Mare, che presto potrà contare su un nuovo polo di attrazione. Regione Liguria continua a lavorare al fianco dei Comuni e degli investitori per favorire lo sviluppo del territorio”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Mazzarese, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: “Questo progetto rappresenta un’opportunità importante per San Lorenzo al Mare e per tutta la valle. I lavori procedono con attenzione e qualità, con l’obiettivo di restituire alla comunità e ai visitatori una struttura moderna e funzionale, capace di rafforzare la vocazione al turismo outdoor e sostenibile. Un ringraziamento va a Regione Liguria per il sostegno concreto dimostrato”.

Il futuro bike hotel si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio ligure, puntando su mobilità dolce, turismo attivo e recupero del patrimonio esistente.