Liguria, cresce l’occupazione: più lavoro stabile e femminile sopra la media nazionale

L’occupazione in Liguria cresce e supera la media nazionale, con un aumento significativo del lavoro stabile e femminile. È quanto emerge dai dati Istat relativi al quarto trimestre 2025.

Dati – In regione lavorano 651mila persone, con un tasso di occupazione del 68,8%, ben oltre il 62,5% nazionale. In calo anche la disoccupazione, che si attesta al 4,7% contro il 5,6% italiano. Numeri che confermano un andamento positivo e consolidato del mercato del lavoro.

Crescita – Nel 2025 gli occupati sono aumentati del 2,7% rispetto all’anno precedente, pari a oltre 17mila unità in più. La crescita riguarda entrambi i generi, ma è più marcata tra le donne (+3,7%) rispetto agli uomini (+2,0%), contribuendo a ridurre il divario occupazionale.

Qualità – A trainare il miglioramento è soprattutto il lavoro dipendente, cresciuto del 5%. In aumento anche i contratti a tempo pieno (+8,9%) e quelli a tempo indeterminato (+7,2%). Un segnale di maggiore stabilità, con un rafforzamento particolarmente evidente per l’occupazione femminile full time (+11,8%).

Settori – L’incremento coinvolge tutti i comparti economici, con picchi in agricoltura (+18,7%) e nelle costruzioni (+12%). Sul fronte della disoccupazione, il calo riguarda soprattutto le donne (-22,8%), mentre tra gli uomini la diminuzione è più contenuta.

Commento – «Questi risultati confermano che la Liguria sta andando nella direzione giusta», ha dichiarato il presidente Marco Bucci, sottolineando come la crescita dell’occupazione e la riduzione della disoccupazione siano segnali concreti della solidità economica regionale.

Prospettive – «Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento», ha aggiunto la vicepresidente Simona Ferro, evidenziando la volontà di proseguire con politiche attive del lavoro e strumenti come il programma GOL per rafforzare ulteriormente il sistema.

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