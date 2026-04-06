Pasquetta in.. grigio, è comunque boom di turisti a Genova e nelle Riviere

La Liguria ha vissuto anche una Pasquetta da pienone, con un afflusso massiccio di turisti che ha invaso borghi, passeggiate a mare e località dell’entroterra fin dalle prime ore del mattino. Complice il lungo weekend primaverile, migliaia di visitatori hanno scelto Genova e le Riviere per una giornata all’aria aperta tra mare, natura e tradizioni.

La giornata era iniziata sotto il segno dell’incertezza, con cieli grigi e qualche timido annuvolamento. Il grigio è stato il colore della giornata, a tratti anche fresca. Malgrado tutto i turisti meno freddolosi hanno affollato le spiagge, così come i sentieri e le aree verdi, prese d’assalto da famiglie e gruppi di amici intenti a godersi grigliate e passeggiate.

Non sono però mancati i disagi: il forte afflusso ha messo sotto pressione la rete viabilistica ligure. Code e rallentamenti si sono registrati lungo le principali arterie, in particolare sulle autostrade e sulle strade di accesso alle località costiere. Il traffico intenso è conseguenza inevitabile del forte afflusso.

Nonostante le difficoltà legate alla viabilità, il bilancio della giornata resta positivo per il comparto turistico, che ha beneficiato di una Pasquetta caratterizzata da numeri importanti, a conferma del forte richiamo che la Liguria continua a esercitare nella stagione primaverile.

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