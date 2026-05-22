Coop apre al Waterfront Mall: nuovo punto vendita da 1.500 mq con prodotti liguri, servizi innovativi e spazio ai produttori locali

È stato inaugurato questa mattina il nuovo supermercato Coop del Waterfront Mall di Genova, nato a soli quattro mesi dall’ingresso di Coop Liguria nel progetto di riqualificazione e rigenerazione del Waterfront di Levante. Un punto vendita fortemente caratterizzato dalla presenza di prodotti locali, pensato non soltanto come spazio commerciale, ma come presidio quotidiano aperto alla città, in uno dei luoghi simbolo della nuova Genova.

● 1.500 metri quadrati di superficie aperti ai genovesi

● 11.300 prodotti in assortimento, di cui circa 2.100 liguri o delle aree limitrofe

● 148 imprese locali presenti

● 40 occupati

● Spazio espositivo “Expo”, riservato ai produttori locali e alle iniziative sociali

● Parafarmacia Coop Salute

● Corner dedicati agli articoli di Genoa e Sampdoria

● Debutto nell’offerta Coop delle “Creazioni al fresco” dell’associazione Sc’Art

● Stazione di ricarica per auto elettriche Coop Power

“Abbiamo scelto di esserci - spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - perché crediamo che il Waterfront debba diventare uno spazio vissuto quotidianamente da tutti i genovesi. Coop Liguria ha raccolto la sfida di aprire un negozio caratterizzato da un forte tematismo sui prodotti locali, mettendo al centro ciò su cui ha fondato da sempre la propria l’identità: il legame con il territorio, con i produttori e con la comunità. Oggi inauguriamo un negozio che parla ligure nei prodotti, nelle persone e nelle relazioni, costruite negli anni più di 140 imprese del territorio, che consideriamo non solo fornitori ma partner e alleati. Non è un caso che 35 produttori dei marchiliguri più rinomati abbiano scelto di promuovere con noi l’apertura del nuovo punto vendita, mettendo letteralmente la faccia su tutta la comunicazione pubblicitaria. Questo dà la misura di che cosa la nostra Cooperativa rappresenti per chi vive in Liguria”.

“Noi lavoriamo per costruire reti - prosegue Pittalis - con i produttori, ma anche con le associazioni locali, che sosteniamo ampiamente, con le istituzioni e con le persone. Perché il bene della comunità si persegue unendo le forze. Questo vale anche per i grandi progetti urbani, che funzionano davvero solo quando riescono a diventare parte della vita dei cittadini. Quando abbiamo deciso di entrare in corsa in un progetto complesso come questo, affrontandone le difficoltà e condividendone le responsabilità, lo abbiamo fatto perché crediamo che porterà benefici a tutti i genovesi. La riqualificazione di quest’area, infatti, è importantissima per Genova:non solo perché restituisce il mare a un’altra porzione di città, come ha sottolineato l’Architetto Renzo Piano, ma perché contribuisce a definire l’immagine con cui Genova si presenta a chi arriva qui per lavorare, visitarla o partecipare ai grandi eventi della Fiera. Essere presenti in questo luogo ha quindi un valore simbolico e territoriale, prima ancora che commerciale. Ed essendo Coop Liguria il marchio distributivo ligure più rappresentativo, crediamo che portare qui le eccellenze locali, le nostre iniziative di riscoperta del territorio e la nostra idea di cooperazione significhi contribuire a rendere l’intera area ancora più dinamica e più vicina alla città”.

“Ringraziamo Coop per aver raccolto la sfida di un supermercato che rispetti il vincolo della territorialità dei prodotti – dichiara la Sindaca di Genova, Silvia Salis – quando abbiamo ereditato il progetto del Waterfront Mall, abbiamo sempre detto che non saremmo stati disponibili a ritrattare su vincolo del tematismo e siamo contenti che in questo supermercato si valorizzeranno imprese locali, filiere territoriali e qualità produttiva locale. Apprezziamo anche l’attenzione di Coop alle iniziative sociali e associative, un aspetto che conferma quanto i grandi interventi urbani funzionino davvero solo quando riescono a creare connessioni con la comunità locale. L’inaugurazione di oggi va in questa direzione e rafforza un percorso di trasformazione urbana che deve tenere insieme sviluppo, identità e qualità della vita”.

“Oggi – commenta il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci - inauguriamo non solo un nuovo supermercato, ma aggiungiamo un altro tassello a un quartiere completamente nuovo, nato da uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana del nostro Paese, il Waterfront di Levante. Con questo taglio del nastro facciamo un ulteriore passo in avanti in un percorso che sta trasformando concretamente una zona che era sentita come separata dalla città in un luogo capace di vivere ogni giorno. Il modello del Distretto Commerciale del Waterfront si conferma vincente: il successo di questi spazi, il fatto che Genova abbia un nuovo affaccio sul mare che offre servizi, lavoro e una qualità urbana difficile da immaginare in precedenza conferma la bontà di questa idea. Questo non è semplicemente un nuovo spazio commerciale, è un luogo che parla della nostra terra, delle sue eccellenze, delle sue tradizioni enogastronomiche, che la rendono unica e amata nel mondo. Che in un luogo così strategico esista uno spazio dedicato alle eccellenze liguri significa avere una vetrina straordinaria per presentare a tutti una componente fondamentale della nostra identità”.

“L’apertura dell’insegna Coop Liguria, leader di riferimento nel settore della grande distribuzione – afferma Giorgia Dalle Fratte, Amministratrice Delegata di Genova Retail - è di fondamentale importanza per il Waterfront Mall: grazie al loro ingresso i nostri visitatori usufruiranno di una offerta completa e di una esperienza a 360°. Il supermercato Coop rafforza non solo l'indotto del distretto commerciale tematico, ma soprattutto esalta le eccellenze enogastronomiche liguri e rafforza il legame con le realtà locali anche grazie all’attenta selezione merceologica proposta. Un altro tassello si aggiunge al completamento dell’ambizioso progetto di riqualificazione urbana che vede noi assieme a Coop Liguria quali principali protagonisti”.

In rappresentanza di tutti i produttori, sul palco dell’inaugurazione è salito Stefano Bruzzone del Pesto di Prà, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Ambasciatore di Genova nel Mondo: “Il rapporto con Coop Liguria - ha detto - va molto al di là del semplice “io vendo e tu compri”. È una partnership che vede anche momenti di discussione, ma tesa a realizzare prodotti sempre migliori e accessibili. Per noi questo significa lavorare eliminare tutti gli sfridi, tagliare le inefficienze e investire in produzioni sempre più sostenibili, tenendo sempre ben presenti l’etica del lavoro, le persone e il territorio. I capitolati Coop sono rigidi e richiedono investimenti, ma èproprio quel rigore che ha permesso a molte delle nostre realtà di crescere, strutturarsi e varcare i confini regionali. È quello che succede quando il confronto diventa crescita”.

Il nuovo negozio

In linea con il tematismo previsto dai vincoli progettuali dell’area, il nuovo supermercato ha una forte caratterizzazione sui prodotti locali, con qualche affondo anche sullo sport. La superficie di vendita è di 1.500 metri quadrati, di cui 500 dedicati al non alimentare. Il negozio offre tutti i prodotti necessari per la spesa quotidiana, ma l’incidenza dei prodotti del territorio è particolarmente alta, anche se comparata con quella già elevata degli altri supermercati di Coop Liguria. Su un assortimento di 11.300 prodotti, infatti, circa 2.100 sono di provenienza ligure o arrivano dalle aree immediatamente limitrofe (Novese, Ovadese, Monregalese, Lunigiana). Altri 82 prodotti sono in vendita con il marchio Coop, ma nascono in Liguria, perché realizzati dalle 14 imprese liguri che hanno colto appieno l’opportunità di accedere a un mercato più ampio, offerta dalla relazione con Coop Liguria. Imprese che negli anni sono cresciute, si sono strutturate e sono arrivate gradualmente a rifornire prima Coop Consorzio Nord Ovest e poi Coop Italia. La sezione del non alimentare ospita la sedicesima parafarmacia “Coop Salute” della rete di Coop Liguria, che propone farmaci senza prescrizione medica, con il presidio costante di un farmacista, farmaci veterinari, integratori alimentari e cosmetica. Anche in questo comparto, sono stati valorizzati i marchi liguri Helan, Esi, Lovrén, Giovanardi Farmaceutica e I Provenzali. Sempre nell’area dedicata al non alimentare sono presenti due corner per la commercializzazione del merchandising di Genoa e Sampdoria. Un espositore è invece dedicato agli splendidi accessori in materiale riciclato realizzati dall’associazione Sc’Art di Genova, che riutilizza cartelloni pubblicitari dismessi e offre un’occasione di integrazione lavorativa alle donne detenute ed ex detenute della Casa Circondariale di Pontedecimo. Presso il punto vendita sarà attivo come sempre il Punto Soci, l’ufficio a cui fare riferimento per iscriversi alla Cooperativa e per la gestione di tutti i servizi riservati ai Soci.

Uno “Spazio Expo” dedicato ai produttori e alle attività sociali

All’ingresso del punto vendita, è stata ricavata un’area dedicata espressamente alla valorizzazione del territorio, che ospiterà a rotazione i produttori locali, per far conoscere e degustare i loro prodotti. A inaugurare lo spazio, già dall’apertura, sarà Stemarpast, azienda genovese che per Coop produce le trofie della linea di eccellenza Fior fiore. Successivamente si alterneranno, di settimana in settimana, molte altre realtà del territorio. Occasionalmente, lo spazio potrà ospitare anche le iniziative sociali di Coop Liguria. Il 15 giugno, ad esempio, vi sarà allestito un test di “Approvato dai Soci”, il progetto nazionale con cui Coop fa assaggiare ai Soci i propri prodotti per valutarne il gradimento. Nell’ambito dei programmiculturali della Cooperativa, che sono parte integrante del suo impegno per la promozione del territorio, l’11 e il 20 giugno saranno proposte due visite guidate con la guida turistica Claudia Bergamaschi: la prima su come si è evoluta, negli anni, la porzione di città che oggi ospita il Palasport, e la seconda sulla Foce e i suoi cantautori. Il 25 giugno, invece, si svolgerà una visita guidata alle serre e al percorso produttivo del Pesto di Prà.

Drive, Locker e stazione Coop Power

Nel parcheggio viola del centro commerciale, Coop Liguria ha installato un locker per il ritiro della spesa ordinata online sul sito coopshop.it. In alternativa, la consegna può avvenire tramite operatore, scegliendo il servizio “Coop Drive”. Con “Coop on board”, invece, Coop Liguria è ingrado di rifornire le barche ormeggiate nel porticciolo di Marina Fiera Genova. Fino al 14 giugno, coloro che verranno a ritirare la spesa al “Coop Drive” in bicicletta riceveranno in omaggio una borsa Co-Bags. Sempre nel parcheggio, ma nell’area gialla, è presente una stazione di ricarica per auto elettriche “Coop Power”, con 12 colonnine a ricarica lenta che offrono tariffe particolarmente vantaggiose.

Un ledwall da 90 metri per promuovere le eccellenze locali

Per dare massima visibilità ai produttori locali e caratterizzare ulteriormente il negozio, puntando a farne il fiore all’occhiello della rete, Coop Liguria ha fatto un investimento importante, installando su due lati del perimetro un Ledwall di 90 metri, unico in Italia di queste dimensioni, che permette sia di animare l’area di vendita, sia di trasmettere informazioni sui prodotti e le iniziative.

Le promozioni

In aggiunta alle offerte attive nel resto della rete di vendita nello stesso periodo, in occasione dellanuova apertura e fino al 10 giugno sarà attiva una speciale promozione con sconto del 20% su tutti i prodotti delle imprese locali. Fino a fine luglio, invece, sarà possibile iscriversi a Coop Liguria a condizioni agevolate.

Info e orari

Il punto vendita è aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 21. Il Punto Soci è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9,30 alle 13,20 e dalle 15 alle 18,50. È prevista un’apertura straordinaria, con gli stessi orari, nelle prime tre domeniche dall’inaugurazione. Chi fa acquisti o si reca al Punto Soci ha diritto a 90 minuti di parcheggio gratuito, facendo vidimare in cassa il biglietto ritirato all’ingresso.

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