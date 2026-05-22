Verde urbano: incontro tra assessora Coppola e associazioni ambientaliste

Questa mattina, a Palazzo Tursi, l'assessora al Verde urbano del Comune di Genova Francesca Coppola ha incontrato una rappresentanza di alcune delle associazioni ambientaliste cittadine attive in materia di verde pubblico.

"Dopo il sit-in della settimana scorsa davanti a Palazzo Tursi, a seguito del quale avevano preferito declinare il nostro invito a confrontarci il giorno stesso - ha detto Coppola - ho voluto promuovere questo incontro con le associazioni genovesi che si occupano di verde urbano per un confronto diretto e aperto sui temi che stanno a cuore a loro e alla nostra Amministrazione. L'incontro è stata l'occasione per raccontare il lavoro che stiamo portando avanti per rivedere, con il concreto supporto di tutti i portatori di interesse, la pianificazione e gestione del verde pubblico. Un processo nel quale, in linea con la nostra visione amministrativa, il dialogo con la cittadinanza ha un ruolo fondamentale, come dimostrano le riunioni che abbiamo regolarmente in Consulta del Verde, la sede deputata alla condivisione, con il territorio, degli obiettivi e delle politiche di implementazione del verde urbano sul territorio comunale".

"La partecipazione della cittadinanza e di tutte le realtà che si occupano, a vari livelli, di verde pubblico, è determinante - spiega Coppola -: proprio per questo, nelle prossime settimane ufficializzeremo, con una delibera ad hoc, l'ingresso nella Consulta di nuove associazioni, utile ad attivare nuove energie e a costruire un percorso sempre più ampio e condiviso sulle politiche comunali in materia di verde pubblico. Oggi, tra l'altro, è il grande giorno dell'inaugurazione di "Verde Ovunque", il Festival della Biodiversità organizzato dall'Orto Botanico dell'Università di Genova con la partecipazione di Aster e il patrocinio dell'amministrazione comunale: tre giorni con tanti eventi aperti a tutta la cittadinanza per comprendere meglio l'influenza positiva che il verde urbano ha sulla nostra qualità della vita e la sua funzione di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici".

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