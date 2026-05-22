Maldive, sentito come testimone il docente Vanin (Distav), presente sulla Duke of York

L'entomologo forense e docente del Distav-Unige Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York dalla quale sono scesi in immersione la sua collega Monica Montefalcone con la figlia Giorgia, la ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e il neolaureato Federico Gualtieri, con il capobarca Gianluca Benedetti, è stato sentito a Genova come testimone nell'ambito delle indagini per la morte dei cinque subacquei. Vanin ha consegnato agli inquirenti genovesi i materiali in suo possesso che, assieme alle sue dichiarazioni, sono finiti in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla procura di Genova. Il tutto verrà subito trasmesso alla pm Lucia Lotti della procura di Roma titolare del fascicolo. è quanto riportano Repubblica e il Secolo XIX.

Altri approfondimenti d'ora in avanti saranno delegati ai poliziotti genovesi: Vanin non è l'unico del Distav a essere stato sentito. Altri due docenti, che dentro il Distav ricoprono posizioni specifiche ma che non erano alle Maldive, hanno spiegato il funzionamento delle cosiddette 'crociere scientifiche' a partire dalle autorizzazioni. Risposte che potrebbero essere trovare anche nello scambio tra Montefalcone e i vertici del Distav, che fin dai primi momenti aveva specificato che "l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale".

A 'parlare' sarà anche il "piano di missione" che specifica l'incarico di missione scientifica affidato a Montefalcone.

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