La Media Valbisagno al centro del processo di rigenerazione urbana

Il municipio della Media Valbisagno è quello nel quale è stato individuato il maggior numero di aree necessarie di rigenerazione urbana. Un dato significativo, che apre prospettive interessanti per il futuro del territorio. Il presidente Lorenzo Passadore, ai microfoni di Telenord, approfondisce l'argomento indicando le aree in oggetto e i vari passaggi necessari per il prosieguo dell'iter.

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