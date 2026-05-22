Genova, emergenza topi. Il Comune si muove per arginare il problema

Il Comune di Genova alza il livello della lotta contro i topi e prepara interventi straordinari nelle aree più colpite della città. Oltre ai tradizionali sistemi di derattizzazione, nelle prossime settimane entreranno in azione anche gli escavatori, utilizzati per distruggere in profondità le tane dei roditori e tentare di arginare un fenomeno che continua a crescere soprattutto nel centro cittadino. Lotta anche all'abbandono dei rifiuti.

Le operazioni più invasive interesseranno alcune delle zone considerate maggiormente critiche, tra cui piazza Tommaseo, via del Colle, via XII Ottobre, piazza Acquaverde e piazza Verdi. I mezzi meccanici verranno impiegati per scavare fino a oltre un metro di profondità, così da eliminare i cunicoli sotterranei dove si annidano le colonie di topi.

Secondo l’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu, le segnalazioni sono ormai diffuse in tutti i quartieri cittadini, dal Ponente al Levante, passando per Valpolcevera e Valbisagno. Tuttavia il Municipio Centro Est continua a concentrare quasi la metà degli avvistamenti, soprattutto nelle aree verdi e nei giardini pubblici.

In alcune zone la presenza dei roditori è ormai evidente anche a occhio nudo. A piazza Tommaseo le tane sono ben visibili nei terreni, mentre in via XII Ottobre e in via del Colle non è raro vedere i ratti muoversi vicino alle aiuole o ai giardini. Più complessa la situazione nelle aree storiche, come quella di Porta Soprana, dove le colonie si sarebbero insediate persino nelle antiche mura del Barbarossa, rendendo più difficili gli interventi.

Particolare attenzione viene riservata anche alle aree verdi vicine alle stazioni ferroviarie di Brignole e Principe, considerate punti sensibili per la grande presenza di persone e per l’abbandono frequente di cibo e rifiuti che favoriscono la proliferazione dei roditori.

Negli ultimi mesi gli episodi legati alla presenza dei topi si sono moltiplicati. In corso Firenze alcuni roditori hanno danneggiato i cavi della fibra ottica, causando problemi alla connessione internet di diversi edifici. In precedenza, un’emergenza simile aveva interessato anche alcuni uffici comunali in corso Torino, dove erano stati trovati escrementi nelle scale e nei vasi, rendendo necessario un intervento straordinario di derattizzazione.

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