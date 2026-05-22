Nervi, dal 25 maggio i lavori per la messa in sicurezza del porticciolo. Iniziate le attività preliminari

A partire dal 25 maggio il porticciolo di Nervi sarà interessato da una serie di interventi di messa in sicurezza che comporteranno limitazioni temporanee sia alla navigazione sia all’accesso al pontile. Per consentire l’esecuzione dei lavori, il Comune di Genova ha disposto l’interdizione dello specchio acqueo e dell’area interessata dalle operazioni.

Il provvedimento è stato firmato dalla sindaca Silvia Salis su proposta dell’assessore al Demanio Marittimo Davide Patrone ed è finalizzato alla tutela della pubblica incolumità. L’ordinanza stabilisce il divieto di transito per qualsiasi imbarcazione all’interno dello specchio acqueo del porticciolo a partire da lunedì 25 maggio.

Le restrizioni resteranno in vigore fino al 25 giugno, salvo conclusione anticipata degli interventi. Secondo le previsioni tecniche, i lavori dovrebbero richiedere circa dieci giorni lavorativi.

Nel frattempo sono già iniziate le attività preliminari, con operazioni di ispezione subacquea effettuate attraverso riprese video del fondale. Una volta completate le verifiche, potranno partire gli interventi principali, che riguarderanno la stabilizzazione del fondale marino e il ripristino delle strutture presenti nell’area portuale.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di accesso e di sosta sul pontile, misura ritenuta necessaria per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

I lavori saranno realizzati per conto della Direzione Difesa Suolo, Opere Idr.

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