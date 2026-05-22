Anno scolastico 2026-27: si torna in classe il 14 settembre, conclusione l'8 giugno. Pausa a Carnevale

La Liguria ha definito il nuovo calendario scolastico 2026/2027: il ritorno in classe per gli studenti di ogni ordine e grado è fissato per lunedì 14 settembre 2026, mentre la conclusione delle lezioni arriverà martedì 8 giugno 2027. Per le scuole dell’infanzia, invece, le attività termineranno il 30 giugno 2027.

A presentare il provvedimento è stato il presidente della Regione, Marco Bucci, durante la conferenza stampa successiva alla riunione di giunta. Il numero complessivo dei giorni di lezione sarà pari a 206 per scuole primarie e secondarie, ridotti a 205 nel caso in cui la festività del santo patrono cittadino coincida con una giornata scolastica.

Tra le novità confermate figura anche la pausa di Carnevale, con lezioni sospese nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2027. Le vacanze pasquali si svolgeranno invece dal 25 al 30 marzo. Restano inoltre previsti gli stop per tutte le domeniche, il 1° novembre, il 7 e 8 dicembre, il periodo natalizio dal 23 dicembre al 6 gennaio, oltre alle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.

Secondo Bucci, la scelta del calendario nasce da un’intesa con Piemonte e Lombardia per favorire turismo e organizzazione delle vacanze: la Liguria anticiperà l’avvio delle lezioni rispetto al Piemonte, consentendo così più margine sia per le settimane bianche sia per il prolungamento della stagione turistica nelle località balneari.

Anche l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra necessità delle famiglie, servizi e territorio. L’assessore ha escluso l’ipotesi di un’apertura anticipata delle scuole già dal 31 agosto, spiegando che una partenza troppo precoce potrebbe creare difficoltà organizzative, soprattutto sul fronte del trasporto pubblico, il cui potenziamento è previsto solo a metà settembre.

Le istituzioni scolastiche potranno comunque introdurre modifiche al calendario, sospendendo le attività per un massimo di tre giorni aggiuntivi, purché le variazioni vengano motivate, approvate dagli organi competenti e comunicate alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico. Restano inoltre possibili deroghe specifiche per gli istituti professionali impegnati negli esami di qualifica e per le scuole coinvolte nella sperimentazione della filiera tecnologico-professionale quadriennale.

Il calendario regionale ha ottenuto il via libera del Comitato regionale per l’Istruzione e la Formazione, dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e di Anci.

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