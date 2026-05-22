Darsena, gli spazi del Metelino destinati a innovazione e formazione legate al mare

Nuova destinazione per gli spazi del Metelino: il progetto del museo del jeans viene definitivamente accantonato e la Darsena si prepara ad accogliere un centro dedicato al mare, all’innovazione e alla formazione. La decisione è arrivata nel corso della giunta itinerante del Comune di Genova, che ha approvato una serie di interventi pensati per rilanciare un’area della città alle prese con problemi di degrado e sicurezza.

Il futuro hub sarà incentrato sulla blue economy, sulla ricerca scientifica, sulla divulgazione culturale e sulle professioni legate al settore marittimo. A guidare il progetto sarà la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, insieme a un network composto da Università, Autorità Portuale, Istituto Nautico San Giorgio, MuMa e Mei. La concessione dell’area avrà una durata di nove anni.

Per l’assessore al Patrimonio, Davide Patrone, il nuovo indirizzo rappresenta un cambio netto rispetto all’esperienza temporanea di Genova Jeans, con l’obiettivo di costruire un progetto stabile e strategico legato alle eccellenze del comparto marittimo. Anche l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha sottolineato come il futuro spazio espositivo sarà pensato per unire memoria storica, migrazioni, lavoro sul mare e nuove tecnologie.

La giunta ha affrontato anche il tema della sicurezza e della riqualificazione della zona del porto antico. In programma ci sono infatti lavori sul pontile dei pescatori e sul mercato ittico della Darsena, con interventi destinati a migliorare il ricovero delle reti da pesca attraverso strutture chiuse e protette, evitando che vengano utilizzate come nascondigli per sostanze illegali.

Il Comune punta inoltre a partecipare a un bando regionale dedicato ai settori della pesca e dell’acquacoltura per ottenere risorse da destinare alla manutenzione di calata Vignoso e alla ristrutturazione delle strutture legate alle attività ittiche. L’assessora al Commercio, Tiziana Beghin, ha spiegato che l’obiettivo è restituire funzionalità e decoro a un’area strategica della città.

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