Funivia Forte Begato, Caraffini: "Il progetto risolve il problema del sorvolo sul Lagaccio"

Il consigliere comunale Mario Caraffini, che ha seguito dal primo momento il progetto della funivia del Lagaccio, ha commentato ai microfoni di Telenord la nuova variante, che riduce il percorso ma elimina anche diverse criticità. Un quadro che rivaluta anche la cremagliera e inserisce il nuovo ascensore che parte dalla stazione marittima, e soprattutto lo sport park, prossimo a diventare un vanto per l'intera città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.