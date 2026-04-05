Artemis II, astrofili spezzini fotografano passaggio capsula Orion

LA SPEZIA- Questa mattina alle 3:00 dall'osservatorio astronomico "Luciano Zannoni" situato nel Parco Scientifico di Monte Viseggi, gli astrofili Luigi Sannino, Alfonso Mancuso e Michela Giovanelli dell'Istituto Culturale Astrofili Spezzini hanno ripreso e documentato il passaggio della capsula Orion, attualmente impegnata nella missione Artemis II della NASA verso la Luna. La missione è partita il 1° aprile 2026 ed è il primo volo umano oltre l'orbita bassa terrestre diretto verso l'ambiente lunare dai tempi dell'Apollo. A bordo si trovano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Al momento dell'osservazione, Orion si trovava a circa 289.239 chilometri dalla Terra e procedeva a una velocità di circa 3.535 km/h, secondo gli aggiornamenti di missione diffusi nel corso del Flight Day 4. Dati coerenti con il fatto che, nella giornata di oggi, la capsula ha ormai superato la metà del tragitto verso la Luna e si appresta a battere il record storico Della massima distanza percorsa da esseri umani dalla Terra, oltre 406.000 chilometri.

L'osservazione realizzata dalla Spezia assume un valore scientifico ma anche simbolico. "Da un osservatorio a terra, affacciati sul cielo notturno - si legge nella nota dell'associazione -, è stato possibile seguire con i propri strumenti il cammino di quattro esploratori che stanno attraversando lo spazio profondo diretti verso il nostro satellite naturale. È questo il fascino dell'astronomia: permettere, da un punto preciso della Terra, di cogliere la traccia luminosa di un viaggio umano che riporta l'umanità sulla rotta della Luna".





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