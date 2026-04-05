Sabbioneta, aprile all'insegna del turismo ecosostenibile

Ad aprile a Sabbioneta la Città Ideale ospita gruppi organizzati per iniziative di turismo culturale e open air, puntando su esperienze lente e sostenibili. Dal 3 al 5 aprile la delegazione dell’Associazione Acti Valsusa ha partecipato a visite guidate e attività dedicate al patrimonio UNESCO della città.

Dall’11 al 12 aprile Sabbioneta sarà tappa finale del raduno dei Camperisti Marca Trevigiana, con circa 25 equipaggi impegnati nella scoperta del patrimonio storico locale.

Entrambe le iniziative valorizzano la cultura, il paesaggio e la qualità dell’esperienza, rafforzando la programmazione turistica primaverile e confermando l’interesse per un turismo organizzato e sostenibile.

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