Premiato a Roma il modello vesuviano di economia sostenibile

Al Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano è stato assegnato il Premio Buone Pratiche ICESP 2025 nella categoria “Innovazione sociale, inclusione e impatto sulla comunità”. La cerimonia si è svolta a Roma e ha riconosciuto l’esperienza del Vesuvio come modello virtuoso replicabile a livello nazionale.

Il progetto, promosso dall’associazione “Let’s Do It! Italy”, crea un hub di relazioni e iniziative mirate a contrastare l’inquinamento e favorire la rigenerazione urbana. Il premio, coordinato da ENEA e promosso dalla Piattaforma Italiana degli attori per l’Economia Circolare, valorizza progetti che generano effetti concreti sul territorio attraverso pratiche sostenibili e partecipative, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare.

L’iniziativa rappresenta un esempio di come l’innovazione sociale possa coniugare tutela ambientale, coesione comunitaria e sviluppo locale, rafforzando il ruolo del Sud Italia nella transizione verso un’economia più sostenibile.

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