Poste Italiane e Amazon accelerano sul green: rinnovabili e consegne elettriche in crescita

Prosegue la spinta verso la sostenibilità di Poste Italiane e Amazon, che rafforzano i loro investimenti in energia rinnovabile e mobilità elettrica anche in Italia.

Poste Italiane ha registrato un’accelerazione significativa: entro il 2025 ha raggiunto 870 impianti fotovoltaici per una capacità totale di 29 MW, con l’obiettivo di arrivare a 1.300 installazioni entro il 2026. Parallelamente cresce il progetto “smart building”, che coinvolge già 4.300 edifici dotati di sistemi intelligenti per la gestione dei consumi energetici, destinati a salire a circa 7.000.

Sul fronte dell’efficienza, l’azienda ha installato oltre 470.000 lampade a LED e avviato la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore in 250 sedi, con un risparmio stimato di quasi 10mila tonnellate di CO₂ l’anno. L’obiettivo resta la neutralità carbonica entro il 2030, anche attraverso lo sviluppo delle comunità energetiche.

Importante anche la transizione della flotta: su circa 29.000 mezzi, oltre 6.000 sono elettrici e quasi 9.000 ibridi, supportati da una rete di ricarica in espansione.

Anche Amazon punta con decisione sulla mobilità sostenibile: nel 2025 ha consegnato in Italia oltre 20 milioni di pacchi utilizzando veicoli elettrici, cargo bike e scooter a zero emissioni. Tra le iniziative principali, l’introduzione di nuovi furgoni elettrici, lo sviluppo di hub di micromobilità e la sperimentazione di soluzioni alternative per le consegne urbane.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: azzerare le emissioni nette entro il 2040, intervenendo sull’intera rete logistica.

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