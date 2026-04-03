Sviluppo sostenibile, nuovo patto fra Terre del Magra e Parco Montemarcello

Si rinnova la collaborazione tra il Parco naturale regionale Montemarcello Magra Vara e la cooperativa Terre del Magra con una convenzione annuale finalizzata a valorizzare le risorse ambientali, culturali ed economiche del territorio.

L’accordo prevede: partecipazione a bandi, co-progettazione di iniziative, animazione delle comunità e sviluppo di reti tra cittadini, imprese e associazioni, per un modello di sviluppo integrato e sostenibile.

Tre progetti concreti già pronti: Sentinelle del Magra – giornate ecologiche e monitoraggio ambientale con cittadini, scuole e turisti; Frutteto della biodiversità – recupero di aree marginali con varietà antiche di alberi da frutto, micro-habitat per api, farfalle e avifauna, coinvolgendo le scuole; Fiumaretta tra acqua e terra – itinerario naturalistico divulgativo lungo il litorale, con info point presso la Bottega Terre del Magra.

L’iniziativa punta a trasformare cittadini e visitatori in custodi attivi del territorio, con attenzione a biodiversità, educazione ambientale e fruizione sostenibile del Parco.

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