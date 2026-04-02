Olivicoltura sostenibile: strategie integrate tra difesa, sottoprodotti e tecnologie digitali

Durante il webinar Vigna & Olivo 2026, ricercatori e aziende hanno condiviso innovazioni per un’olivicoltura più sostenibile, circolare e multifunzionale, con oltre 800 partecipanti online. Franco Nigro (Università di Bari) ha illustrato come trasformare la sansa d’olive in risorsa per il suolo tramite compostaggio, digestione anaerobica e processi termochimici, migliorando fertilità, gestione dei patogeni tellurici e riducendo l’impatto ambientale nel rispetto delle norme. Marco Pistillo (Università di Foggia) ha evidenziato strategie di difesa integrata contro mosca dell’olivo, tignola e altre specie, combinando monitoraggio, mezzi agronomici, biologici e chimici selettivi, con l’uso di semiochimici per confusione sessuale, cattura massale e attract-and-kill. Giovanni Caruso (Università di Pisa) ha mostrato l’impiego di droni, satelliti e sensori per monitorare variabilità spaziale e temporale, ottimizzare irrigazione, produttività e gestione della risorsa idrica, e stimare il sequestro di carbonio. Numerose aziende hanno presentato prodotti innovativi per nutrizione, difesa e gestione biologica, confermando come ricerca, innovazione tecnologica e approcci circolari siano strumenti chiave per un’olivicoltura resiliente, sostenibile e di qualità.

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