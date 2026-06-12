Sostenibilità, per 9 imprese su 10 è una leva strategica di crescita e competitività

La sostenibilità si conferma un elemento centrale nelle strategie aziendali. Per il 90% delle imprese rappresenta infatti un valore strategico, mentre l’82% ritiene che oggi sia ancora più importante rispetto a cinque anni fa. È quanto emerge dal quarto Rapporto dell’Osservatorio di Sodalitas, presentato durante il convegno “Sostenibilità sociale: una scelta strategica per la competitività d’impresa”.

L’indagine, realizzata su un campione di oltre 200 aziende e integrata da 16 interviste qualitative, evidenzia come le organizzazioni stiano attribuendo un peso crescente alle dimensioni umane, sociali e relazionali dello sviluppo sostenibile, riconoscendone il contributo alla creazione di valore nel lungo periodo.

Secondo il presidente di Fondazione Sodalitas, Alberto Pirelli, la sostenibilità sociale continua a rafforzarsi nel panorama imprenditoriale. Le aziende che la integrano nelle proprie strategie, sottolinea, ottengono risultati migliori in termini di crescita, innovazione, competitività, occupazione e generazione di valore condiviso.

Tra le principali motivazioni che spingono le imprese a investire nella sostenibilità sociale emerge innanzitutto la visione dell’imprenditore e del top management, indicata dall’80% del campione. Seguono le ragioni etiche e valoriali (78%) e la convinzione che l’impegno sociale rappresenti un fattore di vantaggio competitivo (74%).

Lo studio evidenzia inoltre il ruolo centrale delle persone nelle strategie ESG aziendali. Per il 93% delle imprese i dipendenti costituiscono il principale stakeholder delle iniziative di sostenibilità sociale. Tre aziende su quattro riconoscono inoltre un ritorno economico diretto dagli investimenti rivolti al benessere e alla valorizzazione del capitale umano.

Benefici significativi vengono attribuiti anche alle iniziative rivolte a clienti e consumatori: il 71% delle imprese rileva ricadute economiche positive, accompagnate da un rafforzamento della reputazione aziendale (68%), da una maggiore soddisfazione della clientela (61%) e da un miglioramento del clima organizzativo (56%). Analogamente, oltre la metà delle aziende associa la sostenibilità sociale a una crescita della competitività nel lungo periodo e a una maggiore capacità di attrarre e trattenere talenti qualificati.

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