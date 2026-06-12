Data center e risorse idriche: AWS apre il dialogo sulla sostenibilità delle infrastrutture digitali

Il tema della sostenibilità dei data center e della gestione delle risorse idriche è stato al centro di un incontro promosso nell’ambito di Tech4Water, occasione di confronto tra istituzioni, imprese ed esperti sul rapporto tra infrastrutture digitali, tutela dell’acqua e sviluppo dei territori.

L’iniziativa ha evidenziato come la crescente domanda di servizi digitali e di capacità di elaborazione dei dati renda sempre più strategico il ruolo dei data center, infrastrutture essenziali per il funzionamento dell’economia digitale. Parallelamente, è emersa la necessità di affrontare con trasparenza e dati concreti le questioni legate ai consumi energetici e idrici associati a queste strutture.

Nel corso del dibattito, AWS ha ribadito l’importanza di un approccio basato sull’innovazione tecnologica e sul dialogo con le comunità locali, sottolineando gli investimenti in soluzioni per l’efficienza delle risorse e in sistemi di raffreddamento sempre più avanzati. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture digitali, garantendo al contempo elevati standard di affidabilità e continuità dei servizi.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’acqua, risorsa sempre più preziosa in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e da una crescente pressione sugli ecosistemi. I partecipanti hanno evidenziato la necessità di promuovere modelli di gestione sostenibile che favoriscano il riutilizzo delle risorse, il monitoraggio dei consumi e la collaborazione tra operatori industriali, amministrazioni pubbliche e gestori del servizio idrico.

Il focus ha inoltre rappresentato un’occasione per approfondire il contributo che le tecnologie digitali possono offrire alla gestione efficiente delle reti idriche, attraverso strumenti di monitoraggio, analisi dei dati e manutenzione predittiva. Un approccio che può contribuire a ridurre sprechi e perdite, migliorando la resilienza dei sistemi idrici e supportando gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il confronto si inserisce in un dibattito sempre più rilevante a livello nazionale e internazionale, dove la crescita dell’economia digitale richiede un equilibrio tra innovazione, competitività e uso responsabile delle risorse naturali. In questo contesto, il dialogo tra aziende tecnologiche, istituzioni e territori si conferma un elemento chiave per costruire modelli di sviluppo sostenibili e condivisi.

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