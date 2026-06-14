Turismo sostenibile, alleanza tra Parchi Marini e Pro Loco: nasce il protocollo per promuovere la Calabria delle aree protette

Promuovere un modello di turismo sostenibile, valorizzare le aree protette e rafforzare il legame tra ambiente, comunità locali e sviluppo economico. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato tra l’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria e l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Unpli Calabria.

L’accordo, firmato nella Sala Turchese della Cittadella regionale dal direttore dell’Ente Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco, e dal presidente di Unpli Calabria, Filippo Capellupo, punta a creare una collaborazione stabile per favorire la fruizione delle aree protette e dei parchi marini regionali, promuovendo al contempo una nuova visione del turismo legata alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Alla sottoscrizione, scrive la Gazzetta del Sud, era presente anche l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, che ha evidenziato il percorso intrapreso dalla Regione per rafforzare il ruolo delle aree marine protette nella promozione del territorio calabrese. Un lavoro che, ha sottolineato, viene presentato anche in ambito europeo attraverso gli incontri della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime del Mediterraneo.

Secondo Montuoro, il protocollo rappresenta un ulteriore tassello nella strategia regionale orientata allo sviluppo del turismo lento e responsabile, capace di coniugare tutela ambientale e crescita economica. In questo contesto ha ricordato anche il successo della Ciclovia dei Parchi della Calabria, che nell’ultimo anno ha registrato oltre 20 mila presenze, con una significativa partecipazione di visitatori stranieri.

L’assessore ha inoltre richiamato l’impegno della Regione sul fronte della conservazione ambientale, ricordando il protocollo già sottoscritto con trenta associazioni ambientaliste e gli investimenti destinati alla tutela e al recupero degli habitat naturali presenti nelle aree protette.

Ad aprire i lavori è stato il direttore dell’Ente Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco, che ha ringraziato il sistema delle Pro Loco e i numerosi volontari attivi sul territorio, definendoli un punto di riferimento fondamentale per la promozione delle comunità locali e per la diffusione della cultura della partecipazione.

Greco ha evidenziato come l’intesa possa contribuire a rafforzare la fruizione turistico-sostenibile dei parchi marini e delle zone speciali di conservazione, inserendoli sempre più al centro della promozione della “Calabria Straordinaria”. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni, operatori turistici e cittadini per rendere le aree protette luoghi sempre più accessibili, attrattivi e capaci di generare sviluppo durante tutto l’arco dell’anno.

Il protocollo segna dunque un nuovo passo nella strategia di valorizzazione del patrimonio ambientale regionale, con l’ambizione di consolidare l’immagine della Calabria come destinazione internazionale per il turismo naturalistico, esperienziale e sostenibile.

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