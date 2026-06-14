Robot, reti intelligenti e difesa greeb: a Enovitis in Campo 2026 premiata l’innovazione che rende sostenibile la viticoltura

Automazione, sostenibilità e agricoltura di precisione saranno le protagoniste della ventesima edizione di Enovitis in Campo, in programma il 17 e 18 giugno alla Tenuta di Nozzole, nel cuore del Chianti Classico. In occasione della manifestazione organizzata da Unione Italiana Vini, il 17 giugno saranno assegnati i riconoscimenti dell’“Innovation Challenge Lucio Mastroberardino”, il premio dedicato alle tecnologie più innovative per il lavoro in vigneto.

L’edizione 2026 del concorso, scrive askanews, conferma le principali direttrici lungo cui si sta muovendo il settore vitivinicolo: protezione fitosanitaria, automazione delle operazioni e riduzione dell’impatto ambientale. Soluzioni sempre più avanzate che puntano a migliorare l’efficienza produttiva, alleggerire il lavoro degli operatori e rendere più sostenibile la gestione dei vigneti.

Tra i vincitori del “Technology Innovation Award”, riservato alle innovazioni di maggiore rilievo, figurano VitiSafe365 di Net Farming e WM VITRAC G2 di WM Technics. Il primo è un sistema di reti protettive automatizzate e integrate con il monitoraggio delle condizioni meteorologiche, mentre il secondo è un portattrezzi ultracompatto progettato per operare nei vigneti caratterizzati da forti pendenze, riducendo il numero di passaggi e ottimizzando i tempi di lavoro.

Importante spazio è stato riservato anche alla robotica agricola. Nella categoria “New Technology” è stato premiato il “Cingo a Guida Autonoma” di Merlo, un trasportatore cingolato multifunzione in grado di lavorare sia in modalità autonoma sia tramite radiocomando. Riconoscimenti anche per il rover agricolo “XAG R200” di Furaito, destinato a operazioni di irrorazione e trasporto ad alta precisione, e per il nebulizzatore elettrostatico “NewPort TRIO” di Martignani, capace di trattare contemporaneamente tre filari anche in contesti collinari.

Tra le innovazioni dedicate alla difesa delle colture è stato segnalato il biostimolante fogliare “YaraAmplix ACTISIL” di Yara Italia, formulato con Silicio, Colina e Calcio per migliorare la resistenza delle piante. Il “Green Innovation Award”, dedicato alle soluzioni con maggiori benefici ambientali, è stato invece assegnato all’utilizzo dell’insetto parassitoide Anagyrus vladimiri, proposto da CBC Europe come strumento di lotta biologica contro la cocciniglia cotonosa della vite.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 giugno alle ore 11 durante l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. Oltre alla consegna dei riconoscimenti, Enovitis in Campo offrirà dimostrazioni pratiche di macchinari e attrezzature direttamente tra i filari, insieme a incontri tecnici e formativi rivolti a viticoltori, agronomi, enologi e operatori del settore.

Le tecnologie premiate restituiscono una fotografia chiara delle priorità che stanno guidando l’innovazione nella viticoltura moderna: maggiore precisione nelle operazioni, riduzione dell’impatto ambientale, uso sempre più diffuso della robotica e miglioramento dell’efficienza produttiva. Una trasformazione che punta a rendere il vigneto del futuro più sostenibile, sicuro e competitivo.

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