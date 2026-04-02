Protocollo Sogesid-CONAF per lo sviluppo sostenibile del territorio

Sogesid S.p.A e il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare su formazione, supporto tecnico e divulgazione nel settore della green economy e dello sviluppo sostenibile del territorio. L’accordo prevede percorsi di alta specializzazione e aggiornamento professionale per rendere gli iscritti disponibili alle stazioni appaltanti.

L’intesa punta a rafforzare la prevenzione e la mitigazione degli eventi naturali, i processi di risanamento ambientale e bonifiche, la gestione integrata delle risorse idriche, infrastrutture e mobilità sostenibile, e l’efficientamento energetico, anche in ambito agrivoltaico. Mauro Uniformi, Presidente CONAF, sottolinea che la rete dei circa 20.000 iscritti rappresenta un presidio qualificato del territorio, pronto a specializzare le proprie competenze per le esigenze nazionali. Secondo Errico Stravato, AD di Sogesid, l’accordo integra il network dei dottori agronomi e forestali nelle collaborazioni con università e centri di eccellenza, ottimizzando le competenze per la realizzazione efficace di investimenti pubblici ambientali.

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