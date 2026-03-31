Trentino, altopiano Paganella, al via il piano mobilità ecosostenibile: più bus e meno auto dal 27 giugno

Parte il 27 giugno la prima fase del nuovo progetto di mobilità sostenibile sull’Altopiano della Paganella, con l’obiettivo di ridurre il traffico privato e migliorare gli spostamenti di residenti e turisti.

Il piano, promosso dalla Provincia autonoma di Trento insieme a Trentino Trasporti e agli operatori locali, prevede un potenziamento significativo del trasporto pubblico. Tra le novità principali, un collegamento diretto tra Trento e Molveno (via Mezzolombardo) con corse ogni 30 minuti, attive tutti i giorni. Sull’altopiano saranno inoltre attivati collegamenti orari tra Fai della Paganella, il lago di Nembia e San Lorenzo.

L’iniziativa punta a creare un sistema integrato tra mobilità e turismo, con sviluppi futuri che includono il rafforzamento dei servizi, la ciclabilità e nuovi collegamenti funiviari.

Per l’estate è previsto un aumento di circa 150mila chilometri di servizio, sostenuto da un investimento di 500mila euro. L’obiettivo è alleggerire traffico e parcheggi, migliorando la qualità della vita e avvicinando il territorio alla neutralità climatica.

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