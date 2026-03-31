Trentino, altopiano Paganella, al via il piano mobilità ecosostenibile: più bus e meno auto dal 27 giugno
di R.S.
Il piano, promosso dalla Provincia di Trento insieme a Trentino Trasporti e agli operatori locali, prevede un potenziamento significativo del trasporto pubblico
Parte il 27 giugno la prima fase del nuovo progetto di mobilità sostenibile sull’Altopiano della Paganella, con l’obiettivo di ridurre il traffico privato e migliorare gli spostamenti di residenti e turisti.
Il piano, promosso dalla Provincia autonoma di Trento insieme a Trentino Trasporti e agli operatori locali, prevede un potenziamento significativo del trasporto pubblico. Tra le novità principali, un collegamento diretto tra Trento e Molveno (via Mezzolombardo) con corse ogni 30 minuti, attive tutti i giorni. Sull’altopiano saranno inoltre attivati collegamenti orari tra Fai della Paganella, il lago di Nembia e San Lorenzo.
L’iniziativa punta a creare un sistema integrato tra mobilità e turismo, con sviluppi futuri che includono il rafforzamento dei servizi, la ciclabilità e nuovi collegamenti funiviari.
Per l’estate è previsto un aumento di circa 150mila chilometri di servizio, sostenuto da un investimento di 500mila euro. L’obiettivo è alleggerire traffico e parcheggi, migliorando la qualità della vita e avvicinando il territorio alla neutralità climatica.
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