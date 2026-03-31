Mobilità ecosostenibile, nuovi fondi in Lombardia: pista ciclabile sul lago di Ghirla
di R.S.
L’opera collegherà la località Colibrì a via Tre Lago, con un investimento complessivo di 220mila euro, in parte sostenuto dal Comune di Valganna
Regione Lombardia punta sulla mobilità sostenibile con un piano da oltre 600mila euro che coinvolge diverse province. Tra gli interventi finanziati spicca quello in provincia di Varese, dove a Valganna sarà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale lungo il lago di Ghirla.
L’opera collegherà la località Colibrì a via Tre Lago, con un investimento complessivo di 220mila euro, in parte sostenuto dal Comune. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità dell’area e incentivare spostamenti a basso impatto ambientale.
Il progetto rientra in un piano più ampio che include interventi anche a Bergamo, Milano e Monza Brianza, con nuove piste ciclabili e opere di riqualificazione.
"Vogliamo favorire una mobilità dolce, sicura e accessibile", ha spiegato l’assessore regionale Franco Lucente, sottolineando anche il valore turistico di queste infrastrutture, pensate per promuovere il cicloturismo e valorizzare il territorio.
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