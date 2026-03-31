Roma punta sull’edilizia ecosostenibile: nuove regole su energia, suolo e materiali

Roma accelera sulla transizione ecologica con nuove regole per l’edilizia sostenibile. La Giunta comunale di Roma ha approvato una proposta che aggiorna il regolamento urbanistico introducendo criteri più stringenti su energia, uso del suolo, materiali e verde urbano.

Le nuove norme riguardano sia le costruzioni che le ristrutturazioni più rilevanti, con obblighi precisi: almeno il 50% delle superfici dovrà essere permeabile e il 20% destinato a verde, mentre una quota minima di materiali dovrà provenire da riciclo. Previsti anche sistemi per il recupero dell’acqua piovana e soluzioni per contrastare il caldo urbano.

Grande attenzione all’energia, con incentivi alle rinnovabili e all’efficienza energetica, oltre all’introduzione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, come colonnine di ricarica e spazi per biciclette.

Accanto agli obblighi, il piano prevede incentivi per gli edifici più virtuosi, con premi volumetrici o riduzioni dei costi. L’obiettivo è rendere strutturale la sostenibilità nello sviluppo urbano, migliorando qualità della vita e resilienza climatica della città.

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