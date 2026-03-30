Data center, Milano tra crescita record e sfida sostenibilità
di R.S.
Milano rafforza il proprio ruolo di principale hub italiano dei data center, arrivando a concentrare circa il 68% della capacità nazionale
Milano rafforza il proprio ruolo di principale hub italiano dei data center, arrivando a concentrare circa il 68% della capacità nazionale e attirando una pipeline sempre più ampia di nuovi investimenti.
Questa espansione non è solo geografica: l’area metropolitana si sta trasformando in una vera piattaforma digitale integrata, dove i data center operano come nodi interconnessi a supporto dell’economia digitale, dalle telecomunicazioni al cloud.
La crescita del settore, però, apre sfide cruciali. Tra queste, la forte domanda di energia, la complessità degli iter autorizzativi e la necessità di una pianificazione territoriale equilibrata. Il tema non è più soltanto costruire nuove infrastrutture, ma farlo in modo sostenibile ed efficiente.
Il futuro del comparto dipenderà quindi dalla capacità di coniugare sviluppo e sostenibilità, con investimenti in efficienza energetica, fonti rinnovabili e governance urbana. Una sfida decisiva per consolidare Milano come snodo strategico della trasformazione digitale italiana ed europea.
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