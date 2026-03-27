Viaggi d'affari sempre più sostenibili: il treno supera l’aereo nelle scelte aziendali

Il business travel accelera verso la sostenibilità, e lo fa su rotaia. Negli ultimi dodici mesi, l’utilizzo del treno da parte dei viaggiatori aziendali in Italia è cresciuto del 35%, secondo i dati di BizAway, scale-up attiva nel settore dal 2015.

Il trasporto ferroviario non è più soltanto un’alternativa all’aereo per le brevi distanze, ma si afferma come soluzione privilegiata anche per tratte nazionali ed europee di medio raggio. A trainare questa trasformazione sono soprattutto le politiche di sostenibilità: oggi l’84% dei viaggiatori dichiara che la riduzione delle emissioni influisce sulle proprie scelte, mentre oltre il 70% delle grandi aziende europee orienta le proprie strategie verso modelli di mobilità più sostenibili.

Il business travel, dunque, cambia ruolo: da semplice centro di costo diventa leva strategica per migliorare le performance ambientali e rafforzare la reputazione aziendale. In questo contesto, strumenti che permettono di monitorare le emissioni e confrontare le diverse opzioni di trasporto diventano fondamentali per guidare decisioni più consapevoli.

Oltre all’impatto ambientale ridotto, il treno offre anche vantaggi concreti per i professionisti in viaggio: collegamenti diretti tra centri urbani, tempi di check-in più brevi, maggiore flessibilità e operatività estesa. Tutti elementi che contribuiscono a migliorare l’efficienza e la produttività.

Le aziende, infatti, cercano sempre più soluzioni di viaggio capaci di coniugare controllo dei costi, sostenibilità e comfort. E il treno, oggi, risponde perfettamente a queste esigenze, rappresentando una scelta equilibrata tra efficienza operativa e responsabilità ambientale.

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