Lega Serie B lancia B4People: la sostenibilità al centro del campionato

La Lega Serie B lancia B4People, una piattaforma dedicata alla sostenibilità a 360 gradi, che spazia dagli impegni sociali a quelli ambientali. Il progetto include un piano ESG triennale, allineato agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, e mira a trasformare il campionato in un motore educativo e culturale oltre che sportivo.

“Non siamo solo un'associazione di club che organizza un campionato, rappresentiamo venti città, territori, milioni di fan e questo va oltre l'organizzazione di un torneo”, ha spiegato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. La piattaforma raccoglierà tutte le iniziative della Lega, finanziate tramite il fondo sviluppo senza gravare sui club. Il primo progetto partirà a Palermo con l’Integrity Tour, che da oltre dieci anni combatte il match fixing, e sarà affiancato da un modulo pilota contro le dipendenze digitali e da progetti per il contrasto alle discriminazioni di genere.

All’iniziativa hanno preso parte anche i rappresentanti istituzionali: la ministra per la famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha sottolineato come “lo sport sia un canale straordinario di comunicazione, capace di promuovere la cultura del rispetto e la forza dell’esempio”. La ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, ha ribadito il valore dello sport come strumento di pari opportunità.

Le conclusioni sono state affidate al ministro dello sport, Andrea Abodi, che ha evidenziato come la Serie B possa “dare un contributo concreto alla comunità” e ha definito il modello B4People “un riferimento e motivo di stimolo per gli altri”.

Con questa iniziativa, la Serie B si propone come più di un semplice campionato, diventando un laboratorio di sostenibilità, inclusione e responsabilità sociale.

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